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#LYOS再加推50伙　鐵定周六賣220伙　疫苗抽獎得獎者可優先揀樓

股樓投資 16:37 2021/11/02

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長實（01113）旗下元朗洪水橋#LYOS加推3號價單，涉及50伙單位，以最高總折扣率計，折實價由353.2萬元起，至最貴748萬元，折實呎價則約14,294元至18,788元。長實高級營業經理楊桂玲強調，今批單位屬原價加推，價錢與首兩張價單雖有差異，但主要反映質素及景觀因素。 

長實同時公布#LYOS銷售安排，定於周六（11月6日）舉行首輪展銷，合共推出220伙單位，其中200伙以價單形式推出，20伙則招標發售。市場消息指，#LYOS至今暫收約4,500票，超額認購逾21倍。 

    點擊圖片放大
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值得留意的是，據#LYOS銷售安排資料資示，長江集團／李嘉誠基金會2000萬禮券疫苗接種大抽獎之得獎者，可獲優先揀樓。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 洪水橋 ＃LYOS 長實
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