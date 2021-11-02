【TSLA】僅Tesla市值5%　大摩：電動車中最看好法拉利　列3大原因

特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價突破1200美元，不過，摩根士丹利分析師Adam Jonas在周末給客戶的一份報告中指，電動車股中最看好法拉利（美：RACE），該公司目前不足600億美元的市值，「幾乎沒有給電動車業務賦予任何價值」。

Adam Jonas預計，法拉利將在2025年開始銷售電動車，到2030年，電動車將佔法拉利總銷量的30%以上，予該股未來12個月目標價265美元，較最新收市價高約一成。

圖看Elon Musk近期焦點帖文

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

對於為何認為法拉利會成為電動車市場最強大參與者之一，他列舉3個原因，包括法拉利能夠獲得投資資本、兩年積壓訂單量創紀錄，及在豪華車市場擁有定價權。

Tesla周一收報1208.59美元，市值1.21萬億美元。法拉利周一收報239.74美元，市值593.8億元，市值不足Tesla的5%。

相關文章：

【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約 對Tesla經濟影響是零

【TSLA】Tesla荷蘭推試驗計劃 首次向其他品牌電動車開放充電網路

【Tesla】Tesla突破1200美元 馬斯克身家為「股神」巴菲特三倍

編輯：區嘉俊