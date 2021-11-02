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【TSLA】僅Tesla市值5%　大摩：電動車中最看好法拉利　列3大原因

16:13 2021/11/02

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特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價突破1200美元，不過，摩根士丹利分析師Adam Jonas在周末給客戶的一份報告中指，電動車股中最看好法拉利（美：RACE），該公司目前不足600億美元的市值，「幾乎沒有給電動車業務賦予任何價值」。

Adam Jonas預計，法拉利將在2025年開始銷售電動車，到2030年，電動車將佔法拉利總銷量的30%以上，予該股未來12個月目標價265美元，較最新收市價高約一成。

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對於為何認為法拉利會成為電動車市場最強大參與者之一，他列舉3個原因，包括法拉利能夠獲得投資資本、兩年積壓訂單量創紀錄，及在豪華車市場擁有定價權。

Tesla周一收報1208.59美元，市值1.21萬億美元。法拉利周一收報239.74美元，市值593.8億元，市值不足Tesla的5%。

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編輯：區嘉俊

美股 Tesla 目標價 電動車 總銷量 法拉利 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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