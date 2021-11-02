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【恒生Cash Dollars】恒生信用卡在Trip.com消費可扣Cash Dollars作現金使用 簽賬類別擴至線上旅遊及休閒類別

Hot Talk 16:27 2021/11/02

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【恒生Cash Dollars】恒生信用卡在Trip.com消費可扣Cash Dollars作現金使用

恒生銀行 （00011） 夥拍 Trip.com（美：TCOM）合作推出恒生信用卡Cash Dollars即扣再賺功能，將恒生信用卡Cash Dollars獎賞，由多個簽賬類別如餐飲、健康及美容、潮流服飾及家電，進一步擴闊至線上旅遊及休閒類別。恒生表示，近期客戶對Staycation（酒店度假）及本地遊的需求有顯著增長，今年第三季恒生信用卡旅行社消費金額錄得超過2倍增長，反映旅遊為客戶的重要線上消費項目之一。

恒生信用卡客戶現於Trip.com網站或手機應用程式選購任何旅遊產品，以指定恒生信用卡簽賬時，可即時扣減Cash Dollars作現金使用，同時簽賬消費亦可再賺取Cash Dollars。

恒生銀行個人銀行產品主管袁建忠表示，透過今次合作，將Cash Dollars獎賞及商戶兌換網絡，伸延至覆蓋全球超過200 多個國家和地區的逾140萬間酒店。

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編輯：曾樂詩

港股 恒生銀行（00011） 攜程（美：TCOM） 信用卡

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