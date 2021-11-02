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【香港零售】港9月零售銷貨價值按年升7.3%　遠遜市場預期按年增11.9%

商業 16:35 2021/11/02

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本港9月的零售業總銷貨價值按年升7.3%，遠遜於市場預期按年增11.9%。（資料圖片）

本港9月的零售業總銷貨價值按年升7.3%，遠遜於市場預期按年增11.9%。政府統計處公布，9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為280億元，較去年同月上升7.3%。

【香港零售】港8月零售銷貨價值按年升11.9%　勝市場預期按年增6.4%

在2021年9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.0%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較2020年同月上升30.5%。2021年8月的零售業網上銷售價值的修訂估計較二零二零年同月上升17.6%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2021年9月與2020年9月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升48.3%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值上升0.5%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升16.2%）；其他未分類消費品（上升18.7%）；服裝（上升8.8%）；藥物及化妝品（上升9.8%）；汽車及汽車零件（上升8.1%）；燃料（上升15.1%）；以及眼鏡店（上升17.3%）。

另一方面，2021年9月與2020年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌4.9%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌11.6%）；傢具及固定裝置（下跌1.3%）；書報、文具及禮品（下跌6.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌4.2%）；以及中藥（下跌10.9%）。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在9月繼續按年顯著增長7.3%。第三季合計同樣上升7.3%，部分反映消費券計劃的提振作用。經季節性調整後按季比較，第三季的增長率為3.7%。

展望未來，發言人指出本地疫情維持穩定以及就業和收入情況改善，加上消費券計劃，在短期內應會繼續支持零售業。然而，幾近冰封的訪港旅遊業，會繼續制約恢復的程度。為了讓零售業以至整體經濟能夠更全面地復蘇，社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種。

【香港零售】珠寶鐘錶業8月銷貨價值升28.0%　業界認同符合預期　料9月續升

【香港零售】消費券帶動8月零售總銷貨值升11.9%　零售管理協會：表現不算突出

責任編輯：李智美

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