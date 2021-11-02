【2021稅貸戰】渣打稅貸息1.18厘 全城第2低

▲ 渣打新出稅貸計劃，借百萬元最平息1.18厘，在大行中屬最低息。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

稅季殺埋身，再有大行出招搶税務貸款商機，渣打香港 （02888） 今天新推稅季分期貸款，以借貸額100萬元及還款期12個月計，最低息1.18厘，為市面第2大最平息，僅次於大新 （02356） 的1.08厘。至於昨天出擊的華僑永亨信用財務，則以1.28厘排第3。

觀乎今年已發功的13間業界，各出奇招鬥搶綠色炸彈的戰場，大行異常勇進劈價，再舉渣打為例，上年度最低息為1.75厘，今年減價0.57厘至僅得1.18厘，倘以幅度計，劈幅高達32.6%。這是繼星展削33.8%、以及恒生 （00011） 降低32.8%之後，為今年稅貸息的第3大削幅。可是，星展的稅貸計劃最低息為1.33厘，恒生最低稅貸息為1.35厘，兩者息率仍不夠渣打低。

富邦稅貸經App申請送100元現金券【下一頁】

至於比併現金回贈，花旗銀行以4000元為傳統銀行最高，渣打也有3000元，恒生為2000元，高踞3大超豪榜。要是把財務公司計在內，Aeon信貸財務以回贈1萬元為最疏爽，但其最低稅貸息為3.12厘，亦是全城最高。

至今龍頭滙豐（HSBC）暫未見出招，渣打以1.18厘稅貸息，為發鈔行最低，另一間發鈔行中銀香港 （02388） 是1.6厘。惟須注意，大額貸款的高薪族等專業人士才享平霸息，假如以10萬元來衡量，渣打的息率為5.35厘。

此外，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行將很快推出今年的稅貸優惠。相比往年，現時香港經濟環境較好，市民借稅貸意欲也較高，稅貸息率亦普遍比往年低，相信整體的生意表現會比去年好。

相關文章： 【2021稅貸戰】Aeon信貸推稅貸計劃 最高可獲1萬現金回贈

【港元定存】港元定存罕現快閃5.8厘破頂息 中小行紛加息搶存

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪