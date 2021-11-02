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【置業故事】90後原本租樓住　喜獲父母付首期　成功買將軍澳居屋

股樓投資 16:53 2021/11/02

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樓價持續高企，不少父母都出錢幫助子女上車。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳寶琳居屋英明苑C座低層3室，實用面積401平方呎，兩房間隔，外望園景，近日以545萬元（已補地價）成功易手，實用呎價約13,591元。代理續說，買家為「九十後」，本身在坑口租樓住，及後獲父母支持，協助繳付首期，成功上車。 

蔡庭勇說，買家對單位非常滿意，皆因單位已備有裝修及附送傢俬，買家僅睇樓兩次便拍板入市。據了解，原業主於2017年8月，以約450萬元（已補地價）購入上述單位，持貨約4年，現帳面獲利約95萬元，物業期內升值約21%。 

代理指，英明苑本月暫錄約3宗二手成交個案，自由市場現時約有13個單位放售，最低入場價由580萬元起。  

#LYOS再加推50伙　鐵定周六賣200伙　疫苗抽獎得獎者可優先揀樓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 英明苑 寶琳 利嘉閣

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