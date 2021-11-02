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【港鐵優惠券】港鐵追加新活動　推出「一Click即搶全城賞」　送400及500元優惠券總值850萬

商業 15:56 2021/11/02

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港鐵追加新活動　推出「一Click即搶全城賞」　送400及500元優惠券總值850萬（港鐵提供圖片）

港鐵指出，早前送出的「500萬電子優惠券」在短短30分鐘內已被換光，決定再推出新的「一Click即搶全城賞」，再送出850萬元、超過2萬個電子優惠券名額，並有機會換領iPhone 13（256GB）。

【創新科技】初創企業數量上升12%　香港成國際創新科技中心

超過2萬份電子優惠券等你搶

市民可於11月8日到港鐵公司旗下商場，包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，透過MTR Mobile「我的獎賞」，以先到先得形式搶領港鐵商場電子優惠券，優惠包括400元指定類別電子優惠券（名額：2萬名）和港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券（名額：1千名）。

市民成功領取優惠券後，會有確認記錄，只需於「禮品」及「有效」頁内即可查看電子優惠券，港鐵商場400元電子優惠券由4張港鐵商場100元電子優惠券形式發放，分別適用於「時裝、皮鞋及手袋、運動用品、童裝、視光用品」、「美容」、「電器及電訊」及「鐘錶及首飾」類別商戶（每個類別各一張）。

成功換領後，要注意每張優惠券要消費滿400元，才可作100元使用：而500元時裝及美容電子優惠券，需要消費滿2000元才可使用。每位登記用戶，最多可以領取港鐵商場400元電子優惠券一套，以及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券一張，先到先得，送完即止。

聖誕消費追加獎賞

另外，2021年11月15日至2022年1月於港鐵公司旗下商場消費，更有多款人氣產品換領活動，包括換領iPhone 13（256GB）、電子產品及聖誕禮物換領。市民只需於指定商戶消費滿指定金額，即可用以抵價換領，數量有限，先到先得。在11月 4日起於場內開始，於商場內指定時裝及美容商戶消費，更可有獲得5倍商場積分。

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責任編輯：陳明俊

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