【樓市熱話】元朗成置業旺區 卻被批配套差 自住不要買？ 網民：人多了配套會更好

不知道大家在選樓時會較心儀香港的那一區呢？是會選擇郊區還是會選市區呢？近日有網民於網上討論區發文，指最近留意到有很多人會選擇到元朗看樓，然而樓主則勸喻大家，若然想買樓自住，則千萬不要買元朗區。

樓主指，大家千萬不要聽經紀說元朗有甚麼洪水橋北部都會區，又指去前海只需要十分鐘，因為根本就不關大家的事。他指元朗區的問題多多，例如交通十分不便，早晚也會塞車，即使乘坐西鐵也需與人逼，而放假想外出散步也會又迫又多人，加上整體大西北的樓價也不是特別平，元朗更比屯門和天水圍還要貴，因此買樓千萬不要選元朗區。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「大西北的新樓會有會所，出入顯得十分高貴。」，「用同樣價錢買樓，大西平的樓住得更大更舒服。」，「你只是害怕多人會逼爆元朗區而已。」，也有人指，「元朗區有太多老年人了，市容跟深水埗也差不多。」，「希望人多了配套會更好。」。

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另有網民指，「得罪說一句，傻子才會買元朗、屯門和天水圍的樓，一來樓價升是升得最慢的，二來樓價跌也是跌第一。」。

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責任編輯：關海儀