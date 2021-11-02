【港元定存】港元定存罕現快閃5.8厘破頂息 中小行紛加息搶存

▲ 集友於月開局玩突擊，推7天港元5.8厘及12.8厘人民幣定期存款息。

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港元定期存款罕現破頂息，今年較鮮有以超高息搶存的集友，甫踏入11月即出擊，昨天（11月1日）新推快閃特惠息，7天港元短存享年息5.8厘，須先把人民幣作兌換，門檻為5萬元，但優惠至下周三（11月10日）截止。

上述中資行罕有玩快閃作突擊，打破恒生 （00011） 於10月初新推的7天港元定存享年息5.5厘，頓變冠絕全城的息率。

如以集友的特惠息以500萬元作上限計，未扣除兌換差價，大戶期內可速賺息約5561元。專家指，憧憬中港跨境快通關，以及本港經濟有望逐漸復甦，料年底前中小行勇於搶存，早作備戰。

澳元定存息最高11厘【下一頁】

参考今天（2日）港元7天拆息僅0.046厘，但大小行卻爭相蝕息搶存，如中銀香港 （02388） 及建行亞洲的7天港元定期存款年息齊為4厘，滙豐（HSBC）同期有4.5厘，最高息的集友，同期年息更達5.8厘。不過存戶須注意各行皆要求兑換資金等附帶條件，才享最高息。

此外，集友又新推7天人民幣定期存款享年息12.8厘，起存額為5萬港元，同樣須先把港元作兌換，此乃繼南商相同短存的13.88厘年息以後的第2大高息王。倘以500萬港元限額來看，未扣除換滙的買賣差價，期內可賺息約9931港元。

大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒表示， 本港第三季經濟按年增長5.4%，高於該行估計的5.1%，按季則增長0.1%，符合預期。按年增幅較第二季的7.6%回落，主要由於去年第三季基數較去年第二季為高。政府公布的預估數據，反映各主要開支組成部分均有健康的增長。

港第3季GDP初值遜預期【下一頁】

溫嘉煒又說，內需方面，受惠疫情緩和、失業率回落及政府派發電子消費券等因素的刺激，私人消費開支第三季按年增加7%（第二季為7.2%），投資開支保持雙位數增長（按年增加11%，第二季為23.9%）。外需方面，出口第三季按年增長14.3%，增幅雖然較第一和第二季的30.1%和20.5%為低，主要是由於前兩季經濟重啟初期，追趕式需求更為明顯。

溫嘉煒補充，維持第四季經濟將按年增長4.9%，今年全年經濟增長6.4%的預測，且料本地消費可望繼續推動內需改善。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪