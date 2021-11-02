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【退休規劃】新加坡延長退休年齡至65歲 再就業則上限升至70歲

環球政經 16:37 2021/11/02

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新加坡人力部長陳詩龍表示，當局將修改退休年齡及再就業年齡上限至65和70歲，並於明年7月起分階段進行。

新加坡國會於周一（11月1日）就延長退休年齡展開辯論，陳詩龍指出，《退休和再就業法》（Retirement ans Re-Employment Act）以及新加坡公積金（CPT）方案進行修訂，旨為延長新加坡國民的退休年齡作好準備，她表示，修訂程序最快於明年7月1日展開，並由退休年齡將延至63歲、及再就業年齡上限則延至68歲等，分階段延長。

韓國10月出口指數創歷史新高 同期增長24% 達555.5億美元：【下一頁

陳詩龍透露，去年本地勞動力中約有四分之一的人口年齡介乎於55歲或以上，惟該年齡組別在10年前僅佔整體人口16.5%；陳詩龍指，企業可提早延長退休年齡和再就業年齡上限，政府部門已在今年7月率先作出更改。

陳詩龍表示在現有框架下，僱主不能在僱員到達法定退休年齡前以年齡為由解僱；若僱員願意，框架亦可確保他們繼續工作至再就業年齡上限。同時，企業亦保有足夠靈活性調整再就業條款，確保企業保持競爭力和繼續為資深員工提供就業機會。

【Wine&Dine】「香港美酒佳餚巡禮」今日正式開鑼 旅發局聯乘逾20間本港酒店舉辦Ｗinecation：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

就業 人口 新加坡 退休

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