【虛擬商業】Nike為虛擬產品申請註冊商標　包括眼鏡、背囊、運動器材等商品

據《彭博》報道，Nike公司正尋求為其在美國的各種虛擬商品（包括鞋子和服裝）註冊商標。報道透露，Nike在10月27日提出四項申請，從而保護其在「可下載虛擬商品」的零售商店和娛樂相關類別中的商標。

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文件中列出的數字產品包括頭飾、眼鏡、袋、背囊和運動器材等。這些申請是建基於「打算使用」，在真正發展為商業使用之前仍是未知數。



消費者對數碼藝術、遊戲中的「皮膚」，即虛擬角色的服裝和配飾等裝飾品，都有更多的興趣，虛擬商品因而受到越來越多的關注。

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事實上，其他品牌都逐漸開始出售數碼資產，如非同質化代幣(Non-fungible token, NFT)。時裝設計公司Dolce & Gabbana的NFT系列，就在今年10月份的拍賣會上拍得約570萬美元。



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