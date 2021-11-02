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【職場熱話】 打工仔跟足程序辭職 提早一個月通知 仍遭上司狠批沒交帶 網民：老闆炒人時何嘗有通知期？

理財智慧 16:54 2021/11/02

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不知道大家在決定辭職前，會不會預先告知上司或同事呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己辭職時有給予上司一個月的通知期，使其有所準備，然而他上司還是說了一句責罵他的說話，使他感到十分不解和傷心。

樓主經歷：

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【職場熱話】  打工仔照顧父親  要求WFH被拒  批上司不近人情  網民：自己請年假吧 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「難道連辭職也有錯嗎？」，「跟那位上司很熟嗎？為什麼要跟她說？」，「她應該調整好自己的期望才對。」，也有人指，「只要你不做，怎樣也是翹起她，不關時間的問題。」，「老闆在炒人時又何嘗會有通知期。」。

另有網民指，「無論你怎樣做交接，交接得有多好，到你走的時候也只會說你沒有交帶，習慣便好了，不用管別人怎樣說的。」。

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責任編輯：關海儀

 

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