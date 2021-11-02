【魷魚遊戲】「魷魚幣」暴跌99.99%　宣傳代幣帳戶已消失　估計發起人轉手大賺338萬美元

Netflix原創的影集《魷魚遊戲》所衍生的加密貨幣「魷魚幣」，推出時風頭一時無兩，價格增長近2400%，不過隨着貨幣的發起人失蹤，幣值大跌99.99%，幾乎失去所有價值，最終只是一場騙局。

【加密貨幣】魷魚遊戲熱潮持續 加密貨幣「魷魚幣」誕生 24小時內上漲近2400% 【見下頁】

「魷魚幣」早前推出市場時，標榜為「遊戲賺取的加密貨幣」，近日其價格不斷飆升，增長達2400%。不過，據BBC報道，加密貨幣專家早已警告說，「魷魚幣」可能是一個騙局，例如：不允許人們轉售、網站有許多拼寫錯誤和語法錯誤。而目前該網站不再在線，宣傳代幣的社交媒體帳戶也隨之消失。

報道指出，這種騙局通常被加密貨幣投資者稱為「拉地毯」（rug pull），意思即為加密貨幣的發起人吸引到買家，並從銷售中賺到錢時，就突然停止交易。據科技網站Gizmodo稱，「魷魚幣」的開發人員估計賺了338萬美元。

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「魷魚幣」上周二交易價格僅為1美分，不足一星期，其價格已躍升至2,856美元以上。加密貨幣數據網站CoinMarketCap指出，其價值現已暴跌 99.99%。

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