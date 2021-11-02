【ET講股通】孫運喜：反彈乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股高開低走，恒生指數早段曾升逾400點，高見25609點，臨近收市現跌約過百點，在25000點支持。港股走勢睇？iMoney主編孫運喜於《ET講股通》為你分析。

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00:00 - 港股市況速覽 高開低走二萬五爭持

01:49 - 中資股表現不滯 內房股跑輸

02:04 - 內銀股之中招行 （03968） 表現差

02:28 - 港股反彈乏力 利淡消息浮現

03:10 - 內地疫情有反彈迹象 累內地指數

04:43 - 穆迪稱內房企業違約風險增

05:34 - 聯儲局議息結果惹市場關注

08:33 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.91元買入應否沽貨

13:11 - 觀眾問股：快手 （01024） 可以買入嗎？

15:47 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 8.2元買入應該止蝕嗎？

18:29 - 觀眾問股：新天綠城能源 （00956） 6.2元買入應該走嗎？

20:46 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 應該在什麼價位入市？

24:13 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 前景怎看

27:26 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 48.3元有貨上望空間？

30:22 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 短綫點睇？

32:20 - 港股收市跌幅收窄 後市點睇

32:59 - 個股推介：中航科工 （02357）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股反彈乏力，恒指早段一度突破25600點，惟及後升幅大為收窄，收市倒跌54點，收報25099點，大市總成交額1,460億元。

早市造好，科技股為主要功臣，美團 （03690） 曾高見285元，收市僅升1.3%，收報271元；京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 亦因雙十一購物節臨近而炒上。惟中資股普遍受壓，內房、內銀股捱沽，中海外 （00688） 跌2.3%至16.68元，招行 （03968） 跌5.7%至63.15元。

內地疫情反彈 穆迪唱淡內房

港股反彈乏力，主因利淡消息湧現：

一、歐美疫情沒完沒了，內地疫情卻告反彈，上海迪士尼因疫情臨時關閉，北京亦有18間學校因防疫原因停課。上證指數跌至近3500點水平，更失守200天綫。

二、內房股走勢轉弱，主因評級機構穆迪唱淡，指內房高息債券風險持續高企，且料未來6至12個月內房銷售將維持疲弱。

三、聯儲局一連兩日議息，宣布收水機會高唱入雲，最快本月開始實施，縮減QE主因美國通脹持續高企。市場憂慮儲局將提示加息。

中航科工5.1元買 短炒一轉

展望後市，恒指失守20天綫，明天料續現調整壓力，考驗雙底頸綫支持24800點，靜待儲局議息結果。

個股推薦中航科工 （02357） ，股價升5.9%至5.24元，突破小雙底頸綫及10天、20天綫，配合成交大增，短綫有機會延續反彈。宜待回軟至5.1元水平，短炒一轉，以4.8元止蝕，目標看5.8元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰光大環境、快手、中國水務、新天綠色、盈富基金、建行、頤海國際、福萊特︰立即觀看】

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