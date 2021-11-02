  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：反彈乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:12 2021/11/02

分享：

港股高開低走，恒生指數早段曾升逾400點，高見25609點，臨近收市現跌約過百點，在25000點支持。港股走勢睇？iMoney主編孫運喜於《ET講股通》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3096835

Time code:

00:00 - 港股市況速覽　高開低走二萬五爭持
01:49 - 中資股表現不滯　內房股跑輸
02:04 - 內銀股之中招行 （03968） 表現差
02:28 - 港股反彈乏力　利淡消息浮現
03:10 - 內地疫情有反彈迹象　累內地指數
04:43 - 穆迪稱內房企業違約風險增
05:34 - 聯儲局議息結果惹市場關注
08:33 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.91元買入應否沽貨
13:11 - 觀眾問股：快手 （01024） 可以買入嗎？
15:47 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 8.2元買入應該止蝕嗎？
18:29 - 觀眾問股：新天綠城能源 （00956） 6.2元買入應該走嗎？
20:46 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 應該在什麼價位入市？
24:13 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 前景怎看
27:26 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 48.3元有貨上望空間？
30:22 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 短綫點睇？
32:20 - 港股收市跌幅收窄　後市點睇
32:59 - 個股推介：中航科工 （02357）

******

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股反彈乏力，恒指早段一度突破25600點，惟及後升幅大為收窄，收市倒跌54點，收報25099點，大市總成交額1,460億元。

早市造好，科技股為主要功臣，美團 （03690） 曾高見285元，收市僅升1.3%，收報271元；京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 亦因雙十一購物節臨近而炒上。惟中資股普遍受壓，內房、內銀股捱沽，中海外 （00688） 跌2.3%至16.68元，招行 （03968） 跌5.7%至63.15元。

內地疫情反彈  穆迪唱淡內房

港股反彈乏力，主因利淡消息湧現：

一、歐美疫情沒完沒了，內地疫情卻告反彈，上海迪士尼因疫情臨時關閉，北京亦有18間學校因防疫原因停課。上證指數跌至近3500點水平，更失守200天綫。

二、內房股走勢轉弱，主因評級機構穆迪唱淡，指內房高息債券風險持續高企，且料未來6至12個月內房銷售將維持疲弱。

三、聯儲局一連兩日議息，宣布收水機會高唱入雲，最快本月開始實施，縮減QE主因美國通脹持續高企。市場憂慮儲局將提示加息。

中航科工5.1元買  短炒一轉

展望後市，恒指失守20天綫，明天料續現調整壓力，考驗雙底頸綫支持24800點，靜待儲局議息結果。

個股推薦中航科工 （02357） ，股價升5.9%至5.24元，突破小雙底頸綫及10天、20天綫，配合成交大增，短綫有機會延續反彈。宜待回軟至5.1元水平，短炒一轉，以4.8元止蝕，目標看5.8元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰光大環境、快手、中國水務、新天綠色、盈富基金、建行、頤海國際、福萊特︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

＊重溫《石Sir午市閒談》【按此】*

*重溫《ET開市直擊》【按此】*

 

 

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流）（第二版︰加入文字內容）
2021/11/01
【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：假如歷史重演應點部署？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/10/29
【ET講股通】梁耀康：假如歷史重演應點部署？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：兩大焦點左右股市（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/10/28
【ET講股通】梁耀康：兩大焦點左右股市（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：島形頂（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/10/27
【ET講股通】孫運喜：島形頂（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：還看業績（歡迎到本節目留言區即時交流）
2021/10/26
【ET講股通】孫運喜：還看業績（歡迎到本節目留言區即時交流）
技術分析 中航科工（02357） 美國聯儲局 民企內房股 招商銀行（03968） 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 中國海外發展（00688） 美團－W（03690） 投資推介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）
【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署
【煮豆燃豆萁？】馬斯克Twitter發文曹植七步詩　網民︰與狗狗幣、柴犬幣有關？
【煮豆燃豆萁？】馬斯克Twitter發文曹植七步詩　網民︰與狗狗幣、柴犬幣有關？
【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水轉吸11億　買騰訊泡泡瑪特　恒指夜期升11點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水轉吸11億　買騰訊泡泡瑪特　恒指夜期升11點（不斷更新）