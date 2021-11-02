  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】港人新居入伙 向同事發購物清單 每份價值逾千元惹不滿 網民： 不用管他便好

理財智慧 16:57 2021/11/02

分享：

不知道平日大家有沒有遇上過同事新居入伙呢？而你又會不會送禮賀其入伙呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己的同事新居入伙，本來大家打算湊錢買一份大禮賀其入伙，然而那同事在公司群組做了一件事，使樓主認為他太貪心了，對他表示不滿。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】 打工仔入職一日未能接手工作   即被老闆嫌工作能力低被轉臨時工  網民：這也太過分了吧 【下一頁】 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 沒有人要你們一人送一樣，你們仍然可以湊錢買一份的。」，「 不去不就好了嗎？」，「他搬屋關你甚麼事？」，也有人指，「 他真的好像理所當然一般。」，「若大家湊錢買，可以買一份貴些的。」，「他暗示是他的事，不用管他。」。

另有網民指，「其實若只是普通朋友，只說一句恭賀新居入伙便經已足夠，通常也只有親戚或是非常熟的朋友才會送禮，有能力便送，沒能力也不用勉強。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

職涯規劃 網上討論區 香港

上一篇文章

【大行點睇】第三季收入勝市場預期 高盛維持泡泡瑪特買入評級

下一篇文章

【大行報告】 星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢