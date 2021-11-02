【職場熱話】港人新居入伙 向同事發購物清單 每份價值逾千元惹不滿 網民： 不用管他便好

不知道平日大家有沒有遇上過同事新居入伙呢？而你又會不會送禮賀其入伙呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己的同事新居入伙，本來大家打算湊錢買一份大禮賀其入伙，然而那同事在公司群組做了一件事，使樓主認為他太貪心了，對他表示不滿。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】 打工仔入職一日未能接手工作 即被老闆嫌工作能力低被轉臨時工 網民：這也太過分了吧 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 沒有人要你們一人送一樣，你們仍然可以湊錢買一份的。」，「 不去不就好了嗎？」，「他搬屋關你甚麼事？」，也有人指，「 他真的好像理所當然一般。」，「若大家湊錢買，可以買一份貴些的。」，「他暗示是他的事，不用管他。」。

另有網民指，「其實若只是普通朋友，只說一句恭賀新居入伙便經已足夠，通常也只有親戚或是非常熟的朋友才會送禮，有能力便送，沒能力也不用勉強。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀