【COP26】莫迪承諾印度2070年碳中和 向富國索7.8萬億

多國領袖齊集英國格拉斯哥參與第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），各國承諾達碳中和的目標備受關注。印度總理莫迪承諾印度會於2070年達到碳中和，更要求富裕國家向發展中國家提供1萬億美元（7.8萬億港元）的氣候融資。

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印度擁有超過13億人口，也是碳排放量第三大國，僅次於中國及美國。但印度一直遲遲未有公布明確的碳中和目標。

莫迪（Narendra Modi）於COP26上作出五大承諾，包括印度於2070年達到碳中和目標，較美國及歐盟的目標遲20年，較中國及沙特阿拉伯的目標遲10年。

莫迪同時承諾，印度到了2030年有一半電力會來自可再生能源，非化石能源的產能也會升至500吉瓦。碳排放量到了2030年料也會較現時大幅減少10億噸，印度經濟的碳強度屆時也可降低45%。

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G20集團峰會承諾維持向發展中國家提供1,000億美元（約7,800億港元）的氣候融資。但莫迪形容早前的承諾空洞，要求已發展國際盡快提供1萬億美元的氣候融資。

印度目前有7成電力都是依賴煤炭發電，印度雖然為全球主要平價太陽能生產商，但受技術所限未能將太陽能大規模納入電網。專家估計印度需要改良氫技術和解決儲存方面的限制，才能逐步擺脫煤炭發電，料起碼要到2040年才有望發生。

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責任編輯：鄭錦玲