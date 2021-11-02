【FedEx】首次與中國科技公司合作無人車測試　FedEx送遞車具備 L4 級別自動駕駛技術

▲ 速遞運輸公司FedEx Express（FedEx）宣布，與擁有無人駕駛技術的新石器合作，在中國展開無人駕駛送遞車測試。（FedEx提供圖片）

速遞運輸公司 FedEx Express（FedEx）宣布，與擁有無人駕駛技術的新石器合作，在中國展開無人駕駛送遞車測試，這亦是FedEx Express首次與中國本土科技公司合作進行無人車測試。

【創新科技】初創企業數量上升12% 香港成國際創新科技中心

今次合作測試的自動駕駛送遞車為「零排放」及具備 L4 級別自動駕駛技術的純電動車，該電動車設有配備車聯網和智能貨箱技術的無人駕駛系統，實現人工智能（AI）智能調度、全方位運送監控以及雲端管理。

電動車最大載貨量約為500公斤，在滿電的情況下能續航100公里。其技術系統可讓無人車在派送過程中，應付複雜的路面情況和自動識別紅綠燈；亦能在晴天、大霧、微雨、夜間及其它天氣狀況下行車。此外，無人車上的貨櫃更可以轉換至溫控貨櫃和智能儲物櫃。

分階段於校園、辦公大樓和操作站測試

聯邦快遞高級副總裁、中國區總裁陳嘉良表示，「近年，電子商貿高速增長，我們與新石器的合作有助進一步了解無人駕駛技術能如何提升操作靈活性和多樣性，是我們向可持續發展和智慧物流邁進的重要措施。」

FedEx和新石器已於10月在北京展開無人車測試，雙方將分階段於校園、辦公大樓和操作站等不同場景下執行各種測試，並收集客戶的意見。

測試中的無人車還將於11月在上海舉行的中國國際進口博覽會上亮相。新石器行政總裁餘恩源表示，「我們希望把握無人車在人工智能上的優勢，推動物流業的數碼轉型和發展」。

積極於各地推行自動送貨服務

今年4月，FedEx與機械人公司Nuro合作，在美國測試和使用 Nuro「無人配送自動送貨車」，加強速遞服務。今年 7 月，由 FedEx 與 DEKA Development & Research Corp合作開發的FedEx SameDay Bot 自動送貨機械人Rox，於日本亮相。隨後，FedEx Express 在9月宣布與自動駕駛車初創公司Aurora和重型卡車製造商Paccar合作，在美國啟動自駕貨車的測試。

【職位招聘】青年求職難？ 勞工處展翅青見計劃設兩場招聘日共39個職位空缺

【Netflix】 Netflix有意收購前美軍陸軍基地 創建第2大原創內容製作中心

責任編輯：李智美