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【異動股】中信股份遭高盛籲沽、受累內房風險　股價跌逾6%創逾半年低

當炒股 14:56 2021/11/02

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【異動股】中信遭高盛籲沽、受累內房風險　股價跌逾６％創逾半年低

中信股份 （00267） 遭高盛唱淡，股價跌逾6%。高盛分析，中信股份旗下房地產、銀行、大宗商品和製造業務，都會受到內房走下坡的影響，而且預期鐵礦、鋼鐵價格於明後年大幅回落，中信股份估值受累業務多元化進程未明朗，在年初至今明顯跑贏恒指後，中信股份股價已充分反映價值，繼而將中信目標價由7.3元減至7元，評級由「中性」降至「賣出」。

中信股份今日股價不斷走低，低開不足1%後，午後跌幅擴大至逾6%，新報7.37元，成交1.68億元。

民行、中信銀行等輪流發聲 一文看清內銀回應與恒大的業務來往，可見【下一頁】

高盛：中信銀行、商品業務受累內房　明年、後年盈利倒退

高盛指出，中信股份84%業務來自中國，5大業務包括金融、商品、地產、製造和消費，當中最大貢獻來自金融業務，中信銀行已佔集團3分之1盈利。

在內房市場轉差下，高盛預期，中國房地產銷售面積明年、後年將分別跌15%和5%，樓價分別跌5%和1%，會令中信銀行明年信貸收入放慢、盈利跌一成，而大宗商品業務也會內房需求轉弱，盈利大跌3成。集團層面，高盛料中信2022年、23年盈利會按年跌10%和4%。

中信股份今年首10月股價累升逾4成，遠勝恒指同期跌9%表現。高盛指，中信股價較資產淨值折讓4成，而中港綜合企業的平均估值為資產淨值的40%至60%，中信股價已充分反映價值，認為風險回報不及其他同業。

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記者：麥德銘

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