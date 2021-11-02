【政府工略】持中學學歷可申請！衞生署聘請管工　公務員職位頂薪可達2.5萬元

衞生署近日聘請管工，屬公務員職位，只要求持中學學歷，工作主要負責協助舉辦健康教育及推廣活動、協助處理公眾查詢等，詳細工作內容可瀏覽以下圖片查詢更多。另外，因職務需要，管工除了需輪班當值及不定時工作外，亦需在偏遠地點（包括邊境管制站）、以及颱風襲港及其他緊急事故時執行職務。有意意亦可查看下列圖片，了解更多入職要求。申請將於11月11日截止，申請人士可透過互聯網、親身或郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



管工的申請期由2021年10月29日(星期五)至2021年11月11日(星期四)。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達指定聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。



以郵寄方式遞交申請的人士，須於截止申請日期即2021年11月11日或之前，將已填妥的申請書[G.F.340 (3/2013修訂版)]連同註(5)所列的文件副本送交或郵寄至指定聯絡地址。申請日期會以郵戳為憑。



在網上遞交申請的人士，須在2021年11月18日或之前把「入職條件」部分註(5)所列的文件副本郵寄至指定聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。



如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人須於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十至十二個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組。

查詢電話：2961 8452

截止申請日期(日/月/年) ：11/11/2021 23:59:00

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