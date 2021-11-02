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【可持續發展】瑞信：今後十年將提供3,000億瑞郎的可持續融資　可持續投資為產品核心重點

Hot Talk 14:28 2021/11/02

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瑞信中國金融行業研究主管周成表示，綠色貸款和債券需求的增長將對銀行的資産擴張和投行業務收入産生積極影響。

瑞信公布，今後十年將提供3,000億瑞郎的可持續融資，並會以科學爲基礎，制定符合《巴黎協定》的長期「淨零」排放指標，瑞信未來在服務理財和機構客戶的過程中，會繼續把可持續投資作爲産品服務的核心重點。

未來30年中國需要投資約100至130萬億元人民幣

專家預計，要實現2060年碳中和目標，未來30年中國需要投資約100至130萬億元人民幣，用於發展以綠色基礎設施爲主的綠色項目。瑞信認為，這將爲中國經濟提供新的增長引擎，協助中國開啟可持續增長和創造就業的發展新階段。隨2021年7月全國碳交易市場正式上線，中國人民銀行已明確表示碳排放權可用於抵押貸款。

富達指要堅守1.5度目標【下一頁】

瑞信中國金融行業研究主管周成表示，綠色貸款和債券需求的增長將對銀行的資産擴張和投行業務收入産生積極影響。據銀保監會統計，截至2021年第一季度，內地21家主要銀行綠色信貸已達12.5萬億元人民幣，佔各項貸款的9.3%。

瑞信：為保險機構開發綠色保險產品

「保險方面，預計新的政策會陸續出台，爲保險機構開發綠色保險産品以及保險資金參與綠色投資提供更清晰的路徑 。」周成預期，政府會加快發展理財市場，爲不斷增長的中等收入人群提供廣泛的金融産品，包括理財收入渠道。

瑞信中國區首席執行官胡知鷙預計，2035年前後，中國的中等收入人口將從目前的4億增加到7億，這對消費和理財行業將是一項長期利好因素。

相關文章：【可持續發展】恒地與星展香港簽訂3年期10億元綠色貸款協議　為8個項目融資

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可持續發展 ESG 碳中和 綠色投資 可持續投資 中國銀行保險監督管理委員會 金融 中國人民銀行

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