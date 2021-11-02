【創新科技】初創企業數量上升12%　香港成國際創新科技中心

▲ 初創企業數量上升12%（資料圖片）

投資推廣署於11月1日發表2021年初創企業統計調查結果，結果顯示本港初創企業較去年增加12%，達到3,755間，而初創企業的僱員數目亦較去年增加29%。

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投資推廣署的「2021年初創企業統計調查」顯示，在全球經濟受到疫情影響而下滑的情況下，香港的初創企業仍然蓬勃發展，2021年的初創企業總數創新高，達到3,755間，相較2020年增加12%，而初創企業的僱員人數，較去年增加29%，達13,804人，涵蓋多個商業界別，包括金融科技、電子商貿、供應鏈管理、物流科技和專業或顧問服務，反映初創企業為求職市場帶來正面影響。

在創業企業選擇在香港創業的原因，有73%受訪企業表示可方便進入國際或區內市場，67%表示香港有簡單稅制及低稅率，61%表示香港有進入中國內地發展商機，59%表示香港容易獲取資金。

投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，全球環境動盪不安，但初創企業仍有大量締造商機的機會。隨着數碼化趨勢持續加速和擴展，香港的初創企業數目，預料將繼續上升。在2022年，我們預計會有更多初創企業着重於環境、社會和企業管治及淨零排放，而房地產科技、社會創投和綠色科技亦會有強勁增長。

疫下敎育科技增長快

隨著企業和消費者數碼活動的增加，個別行業的初創數字都有增加，例如電子商貿，亦有利於供應鏈管理業和物流業的發展。相較2020年，教育科技相關的初創公司數目增長了27%，是因疫情下，遙距和網上學習的應用需求增加。

中國《十四五規劃綱要》表示，支持香港成為國際創新科技中心，香港的創新科技企業，可以進入粵港澳大灣區發展，增加其競爭力。

初創創辦人 港人佔66%

香港作為一個國際金融中心，不斷吸引海外初創企業來港發展，調查結果顯示，66%的初創公司創辦人為香港本地人士，7%是回流香港人士，其他28%為非本地人士，20.5%來自中國內地、14.4%來自美國、11.1%來自英國、7.1%來自法國、6.8%來自印度。

年度初創盛事StartmeupHK創業節於2022年5月23至28日舉行。創業節將採用實體和虛擬混合模式舉行，為全球各地的初創企業家、投資者、企業公司、學者和政府帶來開拓亞洲及香港市場的新機遇。

創業節期間，將會舉辦主題演講、研討會、展覽、投資者與企業配對、程式設計馬拉松和招聘會。StartmeupHK創業節2022的報名詳情將於明年年初公布。

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責任編輯：陳明俊