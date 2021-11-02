漁權爭議現轉機？ 法國推遲對英國實施反制措施

英法捕魚權爭議持績升級，法國上周宣布向英國實施一連串反制措施。法國總統馬克龍周一（1日）卻表示，將推遲對英國實施貿易制裁，讓雙方談判代表能重新制定新方案，化解英國脫歐後雙方的捕魚權爭端。

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron） 周一在英國格拉斯哥出席聯合國氣候變化大會（COP26）時表示，與英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面後，雙方已重新磋商，並圍繞早前向約翰遜提出的建議再作討論，同意談判需要繼續。馬克龍指英方將於周二（2日）答覆，希望尋求共同解決方案。

法國歐州部長博納（Clement Beaune）於Twitter指，將於周四（4日）與英國首席脫歐談判代表弗羅斯特（David Frost）會晤，在會面舉行前法國不會向英國實施貿易反制。 英國政府對此表示歡迎，指已準備好與法國代表作深入討論。

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法國對英國於上月拒絕向數十艘法國漁船發出捕魚許可證的決定感到憤怒，認為英國違反脫歐協議，宣布周二起對英方實施一連串反制措施，包括對英國進口商品進行額外海關檢查、阻止部分英國船隻進入法國港口、並加強對英國船隻及貨車在邊境檢查。

英國於周一較早時間向法國提出48小時通牒，要求法國取消實施反制，否則基於脫歐貿易協定機制採取法律行動。

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責任編輯：郭麗明