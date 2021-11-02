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美國收緊甲烷排放 對準石油及天然氣產業

環球社會熱點 14:16 2021/11/02

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甲烷是天然氣的主要成分之一，亦是一大溫室氣體，近來多國致力減少排放，減緩氣候問題。美國國家環境保護局將提出新規定，進一步限制石油及天然氣產業在生產過程中的甲烷排放。

【COP26】拜登開會閉目養神 遭特朗普揶揄瞓着 【下一頁】

【COP26】拜登為特朗普退出巴黎協定道歉  【下一頁】

美媒CNBC引述華府人員報稱，國家環境保護局（EPA）將於周二（2日）出台新規定，收緊新石油井及天然氣井的甲烷排放，同時對逃過甲烷排放的現有石油井及天然氣井設置新限制，預計總統拜登（Joe Biden）在聯合國氣候變化大會次日會議中公布。

CNBC指甲烷排放提案將協助拜登，達成2030年碳排放減半及本世紀中葉碳中和的目標。據華府官員估計，新規定將涵蓋全美約4分3的甲烷排放。


新規定亦有助推動美國與歐盟的全球甲烷承諾，在本世紀內減少甲烷排放30%。現時已有超過90國加入，包括一半全球頭30甲烷排放國家。

甲烷佔據美國溫室氣體排放約10%，石油及天然氣產業則佔美國甲烷排放的近30%。由於甲烷的溫室效應是二氧化碳的約80倍，一直是各國對抗氣候變化時的主要目標之一。

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責任編輯：吳漢培

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