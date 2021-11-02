商務旅客入境日本 10日隔離期擬縮短至3日

日本的新冠肺炎確診數字近日回落至低位，當局也放寬多項防疫限制。日媒報道，日本政府有意放寬商務旅客的入境限制，將他們的隔離期由10日縮短至3日，而留學生也有望入境。

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日本政府過往實施入境限制，要求海外旅客抵達日本後自我隔離14日。當局於上月放寬措施，批准已接種輝瑞（Pfizer）、Moderna或阿斯利康（Astrazeneca）疫苗的旅客隔離期可縮短至10日。

《日經新聞》周一（1日）晚報道，日本政府正考慮將商務旅客的隔離期進一步縮短至3日，希望能促進往返日本的經濟交流。

只要商務旅客的新冠檢測結果呈陰性，入境第4日起就可乘坐公共交通工具及外出食飯。但與這些旅客有業務往來的企業，需要追蹤這些旅客的情況。

日本放送協會（NHK）周二（2日）報道指，這項新措施有望最早於下周一（8日）實施。

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政府同時計劃開放留學生入境，但學校要保留這些留學生的行蹤紀錄。政府也計劃由本月底起，將國際旅客人數入境上限由目前的每日3,500人增加至5,000人。

日本過去一個月的每日確診個案均維持於低位，周一全國錄得86宗確診，是自去年6月以來的最低水平。

而東京都同日僅新增9宗確診，是自去年5月31日以來的最低位。東京都的7日平均確診數為23.4宗，按周下跌近21%。

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責任編輯：鄭錦玲