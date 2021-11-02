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【Tricor】卓佳再易主予霸菱私募基金、估值升至215億元　Permira持股4年回報多少？

股市 14:04 2021/11/02

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【Tricor】卓佳再易主予霸菱私募基金、估值升至215億元

經營香港股份過戶處等金融服務商卓佳集團（Tricor Group）再次易主。卓佳於2017年完成賣盤予私募股權基金Permira後，現再易手予霸菱亞洲私募基金，預期交易於明年上半年完成。以交易估算，卓佳估值升至27.6億美元（約215億港元），較之前市傳更高。

Permira早前傳委高盛出售卓佳【下一頁】

卓佳現時在全球有約5萬名客戶，逾四成為財富環球500大企業，協助公司及企業家拓展業務。自Permira收購卓佳以來，卓佳已完成了超過十項的併購交易。

霸菱亞洲私募基金董事總經理Nicholas Macksey表示，多年來一直密切關注卓佳的發展，很高興可以投資卓佳，未來卓佳會獨立發展，而集團在行業的經驗可支持卓佳繼續向上。

卓佳於2000年成立，由東亞 （00023） 、新創建 （00659） 持股多年，Permira於2016年10月宣布以64.697億港元作價收購卓佳，交易於2017年完成。以卓佳最新估值27.6億美元計，Permira回報逾2.3倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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