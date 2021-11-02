【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價

▲ 【HSBC滙豐】英國或本周開始加息 高盛上調滙豐盈測及目標價

美、英央行議息結果成本周焦點。除美國聯儲局周二（2日）起開始議息，英倫銀行的議息結果將於周四（4日）出爐。市場預期，英倫銀行將提早開始加息，幅度約15至25個基點。高盛就英國提前加息，調整對當地銀行股的預測，並上調滙豐 （00005） 2025年前的盈利預測及目標價。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

滙豐全日收報47.05元，逆市微升0.2%或0.1元，盤中一度高見47.6元。今日季績出爐的渣打 （02888） 今早創逾一個月高、見53.2元後，隨後股價轉跌，收報51.55元，挫2.4%或1.25元。

渣打第三季法定稅前溢利飈1.3倍至10億美元 勝預期｜【下一頁】

滙豐昨再回購223.2萬股 總值1.06億元｜【下一頁】

高盛的經濟師預測，英倫銀行最快本周開始加息，初始幅度介乎15至25個基點。至明年第一季再度加息，而幅度將會提高至50個基點，預計在2022年底前英國的基礎利率會增加至100個基點（即1厘）。

滙豐：明年2月公布派息決定 預測股息率多少？｜【下一頁】

由於英國較原有預測提前一年加息至1厘水平，高盛調整對當地銀行股的預測。其中，就滙豐倫敦股價未來12個月的目標價就上調2%至620便士（折合約65.98港元），維持「買入」評級，以反映英國加息周期提前開始。

滙豐CFO：英倫銀行11月開始加息

至於滙豐在港的股價預測則維持在61元，同樣維持「買入」評級，但就上調2023至2025年的盈利預測1%至3%不等。

此前，滙豐集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）在10月底的業績會議上預期，英國最快11月開始加息，每加息0.25厘，首年將帶來5億美元的額外收入，預測英國在明年底前最多加息3次，因此對未來的利率前景感到樂觀，預計淨利息收入未來兩、三年開始修復。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐亞太區推三措施實施彈性工作安排 周五4時後不開會

【HSBC滙豐】滙豐尖沙咀K11設首間財富管理中心 明年擬再增2間健康管理中心

【HSBC滙豐】滙豐委託摩根士丹利負責回購股份 明年4月20日前完成