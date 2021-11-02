▲ 【HSBC滙豐】英國或本周開始加息 高盛上調滙豐盈測及目標價

美、英央行會議成本周焦點。除美國聯儲局本周議息，英倫銀行亦將於周四（4日）發表議息聲明，市場預期英倫銀行屆時或會加息15至25個基點。券商高盛就英國或提前開始加息，調整對當地銀行股的預測，並上調滙豐 （00005） 2025年前的盈利預測及目標價。

滙豐最新報47.1元，升0.3%或0.15元。渣打 （02888） 今早創逾一個月高，高見53.2元，惟隨後股價轉跌，最新報52.75元，跌0.05元或約0.1%。

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高盛的經濟師預測，英倫銀行最快會在本周開始加息，幅度介乎15至25個基點。至明年第一季將會再度加息，而幅度將會提高至50個基點，預計在2022年底前英國的基礎利率會增加至100個基點（即1厘）。

由於英國較原有預測提前一年加息至1厘水平，高盛因此調整對當地銀行股的盈利預測。其中，就滙豐倫敦股價的未來12個月目標價就上調2%至620便士（折合約65.98港元），維持「買入」評級，以反映英國提前加息。

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至於滙豐在港的股價預測則維持在61元，同樣維持「買入」評級，但就上調2023至2025年的盈利預測1%至3%不等。

此前，滙豐集團財務總監邵偉信在季績會議上就預期，英倫銀行11月會開始加息，又對未來的利率環境上升感到樂觀，預計淨利息收入將會開始復甦。

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