【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約　對Tesla經濟影響是零

特斯拉(Tesla,美:TSLA)股價不斷創出新高後,行政總裁馬斯克(Elon Musk)周一晚在Twitter 發文指,Tesla仍未與租車公司Hertz簽訂合約。Hertz上周宣布,向Tesla訂購10萬輛電動車,被視為刺激Tesla近期股價急升的功臣之一,Tesla市值更首次突破1萬億美元。

馬斯克轉帖網民吹捧Tesla股價的帖文,馬斯克帖文指,若這次大升與Hertz,希望澄清雙方目前未簽署合約,強調「Hertz交易對公司經濟的影響是零(Hertz deal has zero effect on our economics)」。

不過,馬斯克指出,Tesla目前需求遠大於供應,因此不會向Hertz提供折扣。

Hertz臨時行政總裁Mark Fields 上周透露,公司在很多個月前開始與Tesla商討,向Tesla購買電動車。

自Hertz公布向Tesla訂車以來,Tesla股價升逾33%,周一晚更突破1200美元。

