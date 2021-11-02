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【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約　對Tesla經濟影響是零

股市 14:03 2021/11/02

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【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約　對Tesla經濟影響是零

特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價不斷創出新高後，行政總裁馬斯克（Elon Musk）周一晚在Twitter 發文指，Tesla仍未與租車公司Hertz簽訂合約。Hertz上周宣布，向Tesla訂購10萬輛電動車，被視為刺激Tesla近期股價急升的功臣之一，Tesla市值更首次突破1萬億美元。

Hertz訂10萬輛Tesla　等於Tesla第三季近半出貨量，可見【下一頁】

馬斯克Twitter發文曹植七步詩引發熱議，可見【下一頁】

馬斯克轉帖網民吹捧Tesla股價的帖文，馬斯克帖文指，若這次大升與Hertz，希望澄清雙方目前未簽署合約，強調「Hertz交易對公司經濟的影響是零（Hertz deal has zero effect on our economics）」。

不過，馬斯克指出，Tesla目前需求遠大於供應，因此不會向Hertz提供折扣。

Hertz臨時行政總裁Mark Fields 上周透露，公司在很多個月前開始與Tesla商討，向Tesla購買電動車。

自Hertz公布向Tesla訂車以來，Tesla股價升逾33%，周一晚更突破1200美元。

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美股 Hertz（美：HTZ） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 馬斯克 Tesla 租車

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