【亞馬遜持股】電動車初創Rivian首日大升3成　盤後市值超福特、通用汽車

▲ 【亞馬遜持股】電動車初創Rivian定價、發行規模遠超目標 總集資近120億美元

電動車初創Rivian周三美國掛牌上市，代碼「RIVN」。挾亞馬遜Amazon（美：AMZN）持股兩成兼訂造10萬輛電動貨車，Rivian首日收報100.73美元，較招股定價78美元，大升29%，市值達到859億美元（6693億港元）。Rivian盤後股價再升5.7%，報106.5美元。

Rivian首日大升後，不單股價超越福特（美：F）的774億美元，也直逼通用汽車（美：GE）的860.5億美元，計及通用汽車盤後走弱，Rivian甫上市即成當地第二高市值車股，僅次於Tesla（美：TLSA），Tesla最新市值達10725億美元。

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Rivian美國IPO至少兩度加價 總集資119.3億美元

Rivian最初計劃以每股57至62美元發售1.35億股，在招股期間上調招股價範圍72至74美元，最終以78美元定價，發行規模至1.53億股，令集資額由最初目標84億美元增至119.3億美元。

相比之下，電動車龍頭Tesla（美：TSLA）在2010年上市時集資額為2.6億美元。

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亞馬遜已預訂十萬輛Rivian電動車

今年1月的融資中，Rivian募集2.65億美元資金，使其估值增加至276億美元，意味不足一年Rivian估值已有望倍增。

亞馬遜10月底披露持有Rivian的20%股份，且已預訂10萬輛電動送貨車 EDV，於2025年前交付。Rivian吸引了有意認購最多50億美元股份的基石投資者，包括亞馬遜、普徠仕、Coatue Management、D1 Capital、黑石等。

Rivian 尚在量產前階段，2020年、2021年上半年分別虧損近10億美元，年初至今只生產1200輛汽車。

除上述亞馬遜訂單，公司正擬量產兩款消費者用汽車，分別是SUV車型R1S和皮卡車R1T，最新已獲逾55400輛訂單。公司目標2023年可以將產能提升至每年15萬輛。

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