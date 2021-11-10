【亞馬遜持股】電動車初創Rivian定價、發行規模遠超目標　市值逾660億美元、超越本田

▲ 【亞馬遜持股】電動車初創Rivian定價、發行規模遠超目標 總集資近120億美元

亞馬遜Amazon（美：AMZN）有份的電動貨車生產商Rivian周三在美國掛牌上市，代碼「RIVN」。Rivian最新公布，每股定價78美元，更勝此前訂出的目標招股範圍72至74美元，Rivian同時上調發行規模至1.53億股，較目標發行規模1.35億股再多13%。最終，Rivian 集資額較原訂目標高出兩成，達到119.3億美元。

Rivian總股數約8.53億股，以IPO發行價78美元計，Rivian 上市時市值已達665億美元。

Rivian 初上市市值已超越傳統汽車大廠本田（Honda），本田日股市值約5.87萬億日圓，折合約520億美元。

Rivian最初計劃以每股57至62美元發售1.35億股，募集最多84億美元（約655億港元），早前已上調目標定價範圍，令集資目標增至99.9億美元，最終發行規模和價格再錄上調，反映公司受惠近期電動車投資熱。

相比之下，電動車龍頭Tesla（美：TSLA）在2010年上市時集資額為2.6億美元。

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亞馬遜已預訂十萬輛Rivian電動車

今年1月的融資中，Rivian募集2.65億美元資金，使其估值增加至276億美元，意味不足一年Rivian估值已有望倍增。

亞馬遜10月底披露持有Rivian的20%股份，且已預訂10萬輛電動送貨車。Rivian吸引了有意認購最多50億美元股份的基石投資者，包括亞馬遜、普徠仕、Coatue Management、D1 Capital、黑石等。

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