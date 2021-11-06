【亞馬遜持股】電動車初創Rivian上調招股價區間至72-74美元　市值逾600億美元、超越本田

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【IPO基石大戶】雪湖資本傳清盤一隻亞洲基金 港股持股今年表現如何？
亞馬遜Amazon（美：AMZN）有份的電動貨車生產商Rivian申請在美上市，代碼為RIVN，公司今早刊發文件，將會提高美國IPO的招股價範圍，最新將以每股72至74美元，發售1.35億股，募集資金最多99.9億美元（折合約780億港元），即使以新招股價下限的72美元定價，公司上市後的市值已經超過600億美元，超越傳統汽車大廠本田。本田周五美股收市報29.7美元，總市值512.85億。
Rivian早前計劃以每股57美元至62美元發售1.35億股，募集最多84億美元（約655億港元），是次招股價區間上調幅度達兩成。
電動車龍頭Tesla（美：TSLA）在2010年上市時集資額為2.6億美元。
今年1月的融資中，Rivian募集了2.65億美元資金，使其估值增加至276億美元，意味不足一年Rivian估值已有望倍增。
亞馬遜10月底披露持有Rivian的20%股份，且已預訂10萬輛電動送貨車。Rivian吸引了有意認購最多50億美元股份的基石投資者，包括亞馬遜、普徠仕、Coatue Management、D1 Capital、黑石等。
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