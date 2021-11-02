【政府工略】郵政署請助理經理（特別郵票發行、推廣及廣告）月薪2.2萬元 合約為期兩年

郵政署請助理經理（特別郵票發行、推廣及廣告），月薪22,675元，年薪約310,000元，另加約滿酬金，除了學歷資格後，累積不少於2年有關市場營銷或產品發展方面的全職工作經驗，職位主要在本地推廣和宣傳特別郵票及相關產品，以增加集郵收入。職位按合約聘用，為期兩年，而且會按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金，另外，職位會提供14日年假。有意者請於11月11日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請人須於2021年11月11日或之前，把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓招聘組或投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)。申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。申請人如未填妥申請表格，或未有夾附履歷表及所需證明文件，其申請將不獲考慮。獲取錄的申請人預計於2022年1月上任。如在截止申請日期起計8個星期內未獲邀參加面試，即當作落選論。

聯絡地址：中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓招聘組

查詢電話：2921 2975

截止申請日期(日/月/年)：11/11/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂