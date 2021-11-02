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【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂

科技 15:00 2021/11/02

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Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格宣布上周將集團改名為「Meta」，切合Meta集團未來致力拓展「元宇宙」（Metaverse）的市場定位，及聚焦發展在基於擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）技術，融合虛擬和實體世界。元宇宙是指採用AR、VR、3D技術及人工智能（AI）等技術支援的網絡世界，讓用戶可以使用不同的穿戴裝置，在虛擬空間體驗到更具現場感的互動，例如將3D呈現全像投影並投射到現實生活，可以在元宇宙工作學習、購物娛樂或運動遊戲。

不過據外媒Business Insider報道，Google前行政總裁施密特（Eric Schmidt）在接受《紐約時報》專欄作家訪問時指出，Facebook改名Meta並提出元宇宙帶來更美好社交互動的概念，可能也會帶來不少隱憂。

元宇宙技術將無所不在，但對人類社會的現實世界而言，卻未必是一件好事。

他表示，雖然許多商家、市場看法均認為元宇宙將會帶動全新網路應用發展，讓用戶產生全新互動體驗，甚至能讓他們以不同面貌呈現。但相對地，可能也會造成比目前更嚴重沉迷網絡的現象，對於現實世界發展、未來人類生活造成影響。

針對上述的隱憂，他更提出了兩大值得關注的方向：

  • 1/ 數年之後，可能會看到愈來愈多人戴着頭戴式裝置，在元宇宙中花上更多時間，然而當有出現脫序的狀況時，由誰來制定規則？
  • 2/ 元宇宙所仰賴的人工智能（AI）技術及演算法，也可能會是一個「巨大的假神」，營造出更多不健康的社交關係（即透過媒介和非真實人物進行互動），例如AI無法對他人的行為產生出情感與同理心。

【Facebook改名】Facebook新名「Meta」　與大馬預言家旗下公司撞名＋撞Logo

配合Facebook新名？　智能手錶Meta Watch外觀曝光　搭載鏡頭設計迎戰Apple Watch 

責任編輯：張寶燕

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