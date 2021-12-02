【最惠國待遇】英加歐32國正式取消中國最惠國待遇　中國海關：畢業證明、官媒：僅技術處理（第二版）

▲ 【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇 中國海關總署：畢業證明

歐盟、英國、加拿大等32國12月1日起正式取消中國「最惠國待遇」。根據中國海關總署10月25日發布的《中華人民共和國普遍優惠制原產地證明書籤證管理辦法》，中國海關證實從12月1日起，對輸往歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等地貨物，不再簽發普惠制原產地證書。

隨中國海關通告生效，目前予中國「最惠國待遇」的國家只餘澳洲、新西蘭和挪威3國。

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新華社稱，普惠制原產地證書在未來可能會徹底退出歷史舞台，並稱早於2015年歐盟、英國已取消中國普惠制待遇，中國海關停發「普惠制原產地證書」只是技術處理，並指近年中國外貿增長未受多國取消普惠制影響。

報道續指，中國正與多個經濟體秩簽署自由貿易協議，為企業帶來有利關安排，包括與日本通過區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）建立自由貿易夥伴關係，協定2022年1月1日生效後，企業可以申領RCEP項下原產地證書享受相應的協定稅率。

官媒：取消普惠制原產地證明書僅「技術處理」

中國海關總署11月初稱，相關國家已不再給予中國普惠制關稅優惠待遇，出口上述國家的貨物發貨人若需要原產地證明文件，可以申請領取非優惠原產地證書。

近年，多國陸續取消中國最惠國待遇，包括瑞士、日本、俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯已從2014年起取消相關待遇。

中國海關：在多國普惠制畢業

普遍優惠制度是指已發展國家（給惠國）給予發展中國家及地區（受惠國）的出口製成品和半製成品的優惠關稅制度，在最惠國稅率基礎上進一步給予進口關稅減免。

中國海關總署表示，普惠制不是永恆的，當發展中國家經濟發展水平達到一定程度，必然會被給惠國取消普惠制安排，形容中國在多國普惠制「畢業」，証明中國產品在國際市場已經具備一定競爭力，「『畢業』從某種程度上來講也意味著一種『成熟』」。

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