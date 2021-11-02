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【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明

宏觀解讀 13:20 2021/11/02

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【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明

歐盟、英國、加拿大等32國將於年內取消中國「最惠國待遇」。根據中國海關總署10月25日發布的《中華人民共和國普遍優惠制原產地證明書籤證管理辦法》，中國海關證實從12月1日起，對輸往歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等地貨物，不再簽發普惠制原產地證書。

中國海關總署稱，相關國家已不再給予中國普惠制關稅優惠待遇，出口上述國家的貨物發貨人若需要原產地證明文件，可以申請領取非優惠原產地證書。

近年，多國陸續取消中國最惠國待遇，包括瑞士、日本、俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯已從2014年起取消相關待遇。

中國海關：在多國普惠制畢業

普遍優惠制度是指已發展國家（給惠國）給予發展中國家及地區（受惠國）的出口製成品和半製成品的優惠關稅制度，在最惠國稅率基礎上進一步給予進口關稅減免。

中國海關總署表示，普惠制不是永恆的，當發展中國家經濟發展水平達到一定程度，必然會被給惠國取消普惠制安排，形容中國在多國普惠制「畢業」，証明中國產品在國際市場已經具備一定競爭力，「『畢業』從某種程度上來講也意味著一種『成熟』」。

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