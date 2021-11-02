【職位招聘】青年求職難？　勞工處展翅青見計劃設兩場招聘日共39個職位空缺

▲ 勞工處在11月上旬設有兩場青年招聘日。（資料圖片）

萬事起頭難，青年畢業後要從本地各行業和工種中，找工作並不容易。勞工處「展翅青見計劃」（下稱，計劃）透過處方、其他僱主和機構定期舉辦招聘活動，為年青人找工作以提高經驗和競爭力。

勞工處計劃下，在11月上旬設有兩場招聘日。求職者毋須相關學歷和工作經驗，且可獲相關機構提供的在職培訓。例如勞工處在2021年11月4日（星期四）舉辦公共服務招聘日，並由處方提供14個毋須相關學歷及工作經驗的在職培訓職位空缺，包括行政助理和一般就業服務大使（飲食業招聘中心及零售業招聘中心），分別聘請8名和6名員工。

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求職者可以即場面試，成功獲取錄者將於僱用期首6個月，接受有薪在職培訓。須符合以下要求，包括15至24歲並擁有中六至副學位程度學歷的離校青年人；可在香港合法受僱，若非香港永久性居民須出示有效旅行證件，以確認可在香港合法受僱。並須帶備身份證、履歷表、學歷證明、2張證件近照等。

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采肌集團也將於2021年11月9日（星期二）舉辦「BEAUSKIN招聘日」，提供25個在職培訓職位空缺，也毋須相關學歷及工作經驗。成功獲取錄者將於僱用期首6至12個月，接受有薪在職培訓。求職者須符合的要求與上述相若，惟學歷要求為中三至副學位程度。

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另外，在計劃下的學員和符合資格的求職者入場，即可獲贈16GB USB記憶體。而學員更可於全職在職培訓職位留任滿3個月，可獲發3,000元的留任津貼；其後留任每滿一個月，可獲發額外1,000元的留任津貼。

責任編輯：馬意文