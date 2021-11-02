  • 27°C
香港時間 : 20211102日 (二) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職位招聘】青年求職難？　勞工處展翅青見計劃設兩場招聘日共39個職位空缺

商業 13:29 2021/11/02

分享：

勞工處在11月上旬設有兩場青年招聘日。（資料圖片）

萬事起頭難，青年畢業後要從本地各行業和工種中，找工作並不容易。勞工處「展翅青見計劃」（下稱，計劃）透過處方、其他僱主和機構定期舉辦招聘活動，為年青人找工作以提高經驗和競爭力。

勞工處計劃下，在11月上旬設有兩場招聘日。求職者毋須相關學歷和工作經驗，且可獲相關機構提供的在職培訓。例如勞工處在2021年11月4日（星期四）舉辦公共服務招聘日，並由處方提供14個毋須相關學歷及工作經驗的在職培訓職位空缺，包括行政助理和一般就業服務大使（飲食業招聘中心及零售業招聘中心），分別聘請8名和6名員工。

【疫市營商】 香港生活壓力排名第一　「治癒經濟」崛起照顧港人身心靈健康

求職者可以即場面試，成功獲取錄者將於僱用期首6個月，接受有薪在職培訓。須符合以下要求，包括15至24歲並擁有中六至副學位程度學歷的離校青年人；可在香港合法受僱，若非香港永久性居民須出示有效旅行證件，以確認可在香港合法受僱。並須帶備身份證、履歷表、學歷證明、2張證件近照等。

【日本經濟】日本10月份PMI連續9個月擴大至53.2　豐田汽車集團旗下5家公司轉虧為盈

采肌集團也將於2021年11月9日（星期二）舉辦「BEAUSKIN招聘日」，提供25個在職培訓職位空缺，也毋須相關學歷及工作經驗。成功獲取錄者將於僱用期首6至12個月，接受有薪在職培訓。求職者須符合的要求與上述相若，惟學歷要求為中三至副學位程度。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

另外，在計劃下的學員和符合資格的求職者入場，即可獲贈16GB USB記憶體。而學員更可於全職在職培訓職位留任滿3個月，可獲發3,000元的留任津貼；其後留任每滿一個月，可獲發額外1,000元的留任津貼。

責任編輯：馬意文

相關文章

英快遞公司Hermes新配送中心明年完工　現招聘1400個全職職位
2021/09/28
英快遞公司Hermes新配送中心明年完工　現招聘1400個全職職位
【職位需求】疫情加速數學及科技相關職位需求　美勞工局預料未來10年需求持續增加
2021/10/12
【職位需求】疫情加速數學及科技相關職位需求　美勞工局預料未來10年需求持續增加
【英國經濟】英國9月份職位空缺創新高　企業挽留人才加薪15%至20%
2021/10/13
【英國經濟】英國9月份職位空缺創新高　企業挽留人才加薪15%至20%
【職位加薪】零售及服務業復甦招聘人手　口罩商提高2成薪金聘請新人
2021/10/28
【職位加薪】零售及服務業復甦招聘人手　口罩商提高2成薪金聘請新人

你可能感興趣

英快遞公司Hermes新配送中心明年完工　現招聘1400個全職職位
18:21 2021/09/28
英快遞公司Hermes新配送中心明年完工　現招聘1400個全職職位
【職位需求】疫情加速數學及科技相關職位需求　美勞工局預料未來10年需求持續增加
12:08 2021/10/12
【職位需求】疫情加速數學及科技相關職位需求　美勞工局預料未來10年需求持續增加
【英國經濟】英國9月份職位空缺創新高　企業挽留人才加薪15%至20%
13:45 2021/10/13
【英國經濟】英國9月份職位空缺創新高　企業挽留人才加薪15%至20%
職位招聘 就業 畢業 記憶體 證件 USB 零售 全職 香港 服務

下一篇文章

【疫市營商】 香港生活壓力排名第一　「治癒經濟」崛起照顧港人身心靈健康
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本經濟】日本吉野家7年來首次加價　普通份量牛肉飯加2.7元至29.2元
【日本經濟】日本吉野家7年來首次加價　普通份量牛肉飯加2.7元至29.2元
【員工福利】台灣最低工資加5%　時薪比香港高10元
【員工福利】台灣最低工資加5%　時薪比香港高10元
【AlipayHK】延續消費券熱潮　AlipayHK首次推出本土11.11購物節　
【AlipayHK】延續消費券熱潮　AlipayHK首次推出本土11.11購物節　
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【疫市開店】Pirata Group進駐太古坊設過萬呎新據點　明年續增設至少10間新店（多圖）
【疫市開店】Pirata Group進駐太古坊設過萬呎新據點　明年續增設至少10間新店（多圖）
【Honbo】Honbo首度進駐九龍　第4間分店即將登陸海港城
【Honbo】Honbo首度進駐九龍　第4間分店即將登陸海港城