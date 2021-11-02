【COP26】拜登開會閉目養神 遭特朗普揶揄瞓着

美國總統拜登本月將迎來79歲生日，其健康狀況不時受到關注。拜登出席第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）期間，被拍到在台下聆聽演講時閉目養神。拜登「死對頭」、美國前總統特朗普隨即發文，稱拜登睡着代表他不關心全球暖化，又指全球暖化是騙局。

【COP26】拜登為特朗普退出巴黎協定道歉 【下一頁】

《華盛頓郵報》記者周一（1日）於網上貼出一段COP26的現場片段，顯示拜登（Joe Biden）當時坐在台下聆聽南非人權運動家Eddie Ndopu的發言。

拜登當時閉起眼睛約20至30秒。一名助手其後走到拜登身邊向他耳語，拜登轉過頭來聆聽，然後繼續聆聽演講。

特朗普（Donald Trump）隨即開腔批評拜登：

拜登去到歐洲話（應對）全球暖化係首要任務，然後全世界都睇到佢開緊會就好快瞓着。 （Biden went to Europe saying Global Warming is his highest priority, and then promptly fell asleep, for all the world to see, at the Conference itself.）

【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題 【下一頁】

他更揶揄拜登：

對一項議題有真正熱情同信念嘅人係唔會瞓着！ （Nobody that has true enthusiasm and belief in a subject will ever fall asleep!）

特朗普過往也曾多次嘲笑拜登健康狀況欠佳，又曾戲稱對方為「昏睡拜登」（Sleepy Joe）。

特朗普甚至聲稱全球暖化是美國第七大騙局，指連拜登也無法忍受要聽到這麼多關於全球暖化的騙局。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲