【COP26】拜登開會閉目養神 遭特朗普揶揄瞓着

美國總統拜登本月將迎來79歲生日,其健康狀況不時受到關注。拜登出席第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)期間,被拍到在台下聆聽演講時閉目養神。拜登「死對頭」、美國前總統特朗普隨即發文,稱拜登睡着代表他不關心全球暖化,又指全球暖化是騙局。

《華盛頓郵報》記者周一(1日)於網上貼出一段COP26的現場片段,顯示拜登(Joe Biden)當時坐在台下聆聽南非人權運動家Eddie Ndopu的發言。

拜登當時閉起眼睛約20至30秒。一名助手其後走到拜登身邊向他耳語,拜登轉過頭來聆聽,然後繼續聆聽演講。

特朗普(Donald Trump)隨即開腔批評拜登:

拜登去到歐洲話(應對)全球暖化係首要任務,然後全世界都睇到佢開緊會就好快瞓着。

(Biden went to Europe saying Global Warming is his highest priority, and then promptly fell asleep, for all the world to see, at the Conference itself.)