嶺南大學晚宴2021圓滿舉行　為支援學生和年輕校友創業籌募經費

▲ 一眾主禮嘉賓於晚宴上合照。

嶺南大學（嶺大）昨日（10月28日）舉行嶺南大學晚宴2021，讓嶺南人及各界好友聚首一堂。晚宴旨在為嶺大新成立的「嶺大創業基金」籌募經費，為協助嶺大學生及年輕校友創業提供適切資源及專業支援。晚宴邀得財政司司長陳茂波先生，與嶺大校董會主席姚祖輝先生、副主席黃浩明先生以及嶺大校長鄭國漢教授一同擔任主禮嘉賓。

▲ 財政司司長陳茂波先生於晚宴上致辭。

財政司司長陳茂波先生讚揚嶺大為集東西方之長的創新博雅大學，並感謝嶺大同人在過去一年的傑出成就，以及對提升香港高等教育地位的貢獻。

黃浩明先生致歡迎辭時亦表揚嶺大經過多年努力不懈，從專上學院蛻變成亞洲十大頂尖博雅大學之一。他說：「嶺大的發展歷程艱辛及幾經波折，但大學的目標始終如一，就是為年輕人提供最優秀的全人教育，切合社會及全球所需，尤其在當今世界高度一體化及相互依存下，我們需要更多博學多聞、放眼環球的全才領袖，以維持香港的競爭優勢，而嶺大的博雅教育正好培育這方面的人才，這些成就和貢獻展示了博雅教育的真正價值。」

鄭國漢教授致辭時表示，是次晚宴為「嶺大創業基金」籌募經費，支持「嶺大創業行動」以配合嶺大博雅教育推動創新及創業的發展，為嶺大學生及年輕校友帶來更多學習機會。他說：「經驗豐富的創業家會為基金支援的初創企業提供技術和商業建議，學生和年輕畢業生在資金支援和專業建議下，透過人道科技原創發明解決全球問題，從而獲取寶貴的社會創新學習體驗。」

晚宴提供了一個歡聚一堂的機會，還讓師生大顯身手，包括演出空手道、獨唱和西樂合奏等節目。



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