【Google新機】Pixel 6 Pro現故障　Google強調「並非硬件故障」

▲ 據外媒《9to5Google》報導，有部分用戶發現Pixel 6 Pro關機時，出現屏幕閃爍問題，而Google亦表示會於下月的更新中進行修復。

Google新上市的Pixel 6 Pro大受歡迎，更一度出現缺貨。但據外媒《9to5Google》報導，有部分用戶發現Pixel 6 Pro關機時，出現屏幕閃爍問題，而Google亦表示會於下月的更新中進行修復。

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報道指，部分用家若是以較輕的力度按壓電源鍵，可能會出現屏幕閃爍的情況，但同樣的問題未有在開機的狀態下發生。Google得悉情況後，透過支援文件證實該情況，強調這「並非硬件故障」，並承諾會在下月的更新中修復問題。

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除了Pixel 6 Pro，品牌在8月中推出的Pixel 5a亦出現過熱情況。據外媒《Android Central》報道，多位Pixel 5a用戶近期反映手機容易出現過熱問題，導致觸發系統過熱的警告。報道指，當他們使用Pixel 5a進行4K 60fps錄影時，手機變得異常過熱，且還出現Android系統的過熱警告，部分用戶甚至表示使用30fps錄製1080p影片時也會出現同樣情況。

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記者：廖淑瑩