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【石Sir午市閒談】淺探科技股：騰訊、美團、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、雷蛇

股市 13:00 2021/11/02

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恒生指數中午收報25339點，升185點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介萬洲 （00288） ，另亦會分析騰訊 （00700） 、雷蛇 （01337） 、美團 （03690） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、阿里巴巴 （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 萬洲國際（00288） 騰訊控股（00700） 雷蛇（01337） 美團－W（03690） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 阿里巴巴－SW（09988） 石鏡泉
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