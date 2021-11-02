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【新MacBook Pro都有份】macOS Monterey出現內存洩漏bug　異常消耗大量App記憶體

科技 14:00 2021/11/02

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蘋果（Apple）電腦作業系統macOS Monterey在上周正式登場，不過近日有用戶陸續回報，在升級到macOS Monterey後，遇到了「內存洩漏」（Memory Leak）bug。據外媒MacRumors報道指，在這種情況下，某個特定的macOS App或程式會長時間在後台運行，消耗異常大量的內存或 RAM。

報道指，目前無法確定具體有哪些型號的Mac設備受到影響，但就社交媒體、論壇、Apple官方的Support Communities上的用戶反饋來看，是次「內存洩漏」bug涉及範圍非常廣泛，包括最新發布的14及16吋MacBook Pro。

在Twitter、Reddit、MacRumors論壇，以及Apple官方的Support Communities上的報告，用戶報稱他們的Mac裝置警告「系統已經耗盡了App內存」，或者特定的App在活動監視器中消耗了高得離譜的內存。

【蘋果更新】蘋果自家系統推全面大更新　iOS 15.1、macOS Monterey正式版登場

新Macbook Pro瀏海遮擋？ 蘋果支援應用程式縮放設定（附教學）

有部分用戶指，macOS系統中的控制中心是罪魁禍首，據海外用戶Gregory McFadden分享一張控制中心的屏幕截圖顯示，其64GB M1 Max 16吋 MacBook Pro上使用了多達20GB內存。其他用戶也在MacRumors論壇和Reddit上分享類似經歷。不過還有一些用戶報稱，情況由Firefox導致，指「Firefox瀏覽器佔用了令人難以置信的高額內存，高達80GB」。

除了控制中心及Firefox的相關報告，來自不同平台的用戶指出，更常遇到的bug是彈出「你的系統已用完應用程式的內存」。

【蘋果發布會】新14吋MacBook售15,999元起　搭載兩款新自家芯片M1 Pro、M1 Max

責任編輯：張寶燕

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