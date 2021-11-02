▲ 【大灣區】滙豐調查：75%外資擬未來三年擴大灣區業務規模 37%選擇香港作為切入點

滙豐最新調查顯示，國際企業放眼於粵港澳大灣區的發展機遇，75%受訪企業計劃在未來三年內擴大在大灣區的業務規模。逾五成受訪企業預計，未來三年大灣區的經濟增長將在中國保持領先，其中馬來西亞和新加坡的受訪企業中，分別有74%和61%認為大灣區將實現更快增長，反映當地業界對大灣局發展前景感樂觀。

陳坤耀指香港發展大灣區須開放心態，詳見【下一頁】

73%選擇將第一站放在香港、廣州、深圳和澳門

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，海外企業對大灣區的營商前景十分樂觀，尤其來自是亞太地區的企業，而海外投資的流入，將進一步帶動跨境資本流動與國際貿易增長，推動大灣區成為聯通區域經貿走廊的重要樞紐。

在進入大灣區開展業務時，大多數受訪國際企業（73%）選擇將第一站放在香港、廣州、深圳和澳門四個城市。其中香港憑藉與國際資本市場接軌和一流的專業服務成為最多受訪企業（37%）選擇的切入點。

大灣區最大吸引力在於更高的科技發展水平

對海外企業而言，35%受訪者認為，大灣區最大吸引力在於更高的科技發展水平，其他吸引因素還包括集中及先進的研發能力（31%）、充足的高技術勞動力（31%），以及快速增長的中產階級群體和龐大的消費市場（31%）等。

《滙豐商貿領航》調查於今年9月訪問了來自10個市場逾2,100間企業，包括美國、加拿大、墨西哥、英國、法國、德國、阿聯酋、馬來西亞、新加坡以及澳洲。

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