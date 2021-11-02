【新冠疫苗】紐約市首日推強制打針 9000員工放無薪假

美國紐約市強制政府部門員工接種新冠肺疫苗命令周一（1日）生效，否則或面臨停薪留職。當地有約9,000名政府員工因未接種新冠疫苗，要被逼放無薪假。此外，有2,300名消防員於強制接種令生效當日請病假，較平日高1倍。

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio） 表示，當地約37.8萬政府部門員工，包括教師、懲教人員等，86%人於上周四（28日）已接種新冠疫苗，周末上升至91%人已打最少一針，反映強制接種疫苗令成效顯著。

但強制接種疫苗令生效當日，有約9,000名員工因未接種新冠疫苗而被逼放無薪假；另有約1.2萬員工聲稱因醫療或宗教理由申請豁免接種疫苗、仍在所屬部門如常工作，相關人員正評估其豁免資格，估計需時數天。

此外，消防局局長尼格羅 （Daniel A. Nigro）表示，周一有約2,300消防員請病假，較平日高超過1倍，相信是抗議強制接種疫苗措施。由於人手不足，當地350個消防服務單位當中，有18個需要暫時關閉。

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紐約市警察、消防員工會負責人表示，最少有3分1警察及消防員未接種疫苗，可能會導致人手短缺，並要求當局提供更多時間讓工會成員考慮是否接種疫苗、申請豁免或決定退休。

市長白思豪稱，沒有因人手問題而影響政府服務，同時強調若消防員或其他政府員工不當請病假，將面臨非常嚴重後果。

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責任編輯：郭麗明