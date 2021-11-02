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【驗證出錯】非官方Tesla CEO粉絲專頁獲Facebook認證　發布比特幣詐騙訊息

科技 12:22 2021/11/02

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近日有Facebook審核出錯的消息傳出，指一個名為「Elon Musk」（Tesla行政總裁馬斯克）的非官方粉絲專頁，竟然獲得藍剔認證。

現時的Facebook專頁設有藍剔認證，不過近日就有Facebook審核出錯的消息傳出，指一個名為「Elon Musk」（Tesla行政總裁馬斯克）的非官方粉絲專頁，竟然獲得藍剔認證。該Elon Musk粉絲專頁上更有有15.3萬名關注者，營運專頁的用戶更發布包含了比特幣詐騙訊息的帖文。

綜合外媒報道，該專頁的「About欄目」資訊可見，其實際上並非不是馬斯克開設的。雖然現時該「Elon Musk」非官方粉絲專頁已被下架，但外媒均表示未知此專頁在何時獲得藍剔認證。

【Facebook改名】Facebook新名「Meta」　與大馬預言家旗下公司撞名＋撞Logo

配合Facebook新名？　智能手錶Meta Watch外觀曝光　搭載鏡頭設計迎戰Apple Watch

事實上，早前該專頁的Page Transparency欄目中，已有顯示管理者來自埃，而不是美國。而頁面內的11則帖文，大多的確轉發自馬斯克Twitter，惟最新的一則帖文是比特幣詐騙訊息。其中最早的一則是在上月21日發布，但頁面卻是2019年7月28日，由「Kizito Gavin」設立的。其後曾經幾次更名，至今年10月17日更名為Elon Musk。

按照Facebook的驗證程序，有關用戶必須提交身份證明資料，如護照及​​駕駛執照，未知該偽冒用戶如何繞開官方驗證程序。Facebook的總公司Meta（前名Facebook）亦暫未回應今次事件。

【Facebook】FB Spark AR Studio引入新技術　年內推免費創作App測試

責任編輯：張寶燕

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