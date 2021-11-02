英財相否認為選票加稅 「解決新冠肺炎的傷害」

英國財相辛偉誠上周公布最新財政預算案，當中提出增加稅收惹人關注，被批評影響民眾生活水平。外界有推測指加稅只為來屆大選時提出減稅，爭取更多選票，辛偉誠近日否認有關推論，強調加稅只為彌補新冠肺炎疫情所帶來的傷害。不過，辛偉誠亦承認未來會減稅。

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最新財政預算案中，辛偉誠（Rishi Sunak）提出加稅，將稅務負擔由疫前國民生產總值（GDP）的33.5%，在7年後增至36.2%，是50年代以來最重。加稅遭到部分保守黨國會議員指摘，稱會讓民眾面臨生活水平下降。

辛偉誠周一（1日）出席國會財委會表示，最不希望就是主動加稅。辛偉誠亦重申，加稅有必要，可以讓政府有能力修補新冠肺炎疫情對英國經濟造成的傷害。至於稅務負擔為何似乎相當沉重，辛偉誠解釋因為英國政府將作出大規模投資。

辛偉誠強調民眾雖然稅務負擔增加，但可以獲得回報。辛偉誠更稱，單看加稅便認定生活水平下跌並不公允，因為加稅帶來的公眾服務水平上升，亦能提升生活水平。同時，辛偉誠亦再次提出希望未來會減稅，表示這是餘下任期內的任務。

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責任編輯：吳漢培