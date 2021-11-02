【信用卡優惠】AlipayHK夥渣打推Q Credit Card　小程式即批即用、每月5次淘寶免手續費

▲ 螞蟻集團控股的AlipayHK首次與銀行合推信用卡，選擇與渣打銀行合作，而非自家虛擬銀行螞蟻銀行

由螞蟻集團控股的AlipayHK宣布，夥拍渣打香港推出Q Credit Card，為香港首張由電子錢包和銀行合作推出的實體及電子信用卡。AlipayHK表示，用戶在AlipayHK內的渣打銀行小程式，完成登記就可以即批即用Q Credit Card，而且永久豁免年費

圖看Q Credit Card 優惠和申請要求

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AlipayHK表示，於即日至11月30日的推廣期，成功申請「Q Credit Card」電子卡的用戶，可自動獲得最多400元迎新禮券，若使用「Q Credit Card」實體卡消費的話，另有100元的禮券，相關用戶更可額外獲高達10倍AlipayHK印花獎賞，即每月最多可額外儲60個印花獎賞；每月首5次淘寶消費，可獲免手續費優惠。

AlipayHK：Q Credit Card最多送500元禮券 淘寶可免手續費

值得注意，螞蟻集團在港投資虛擬銀行「螞蟻銀行」，但AlipayHK首次聯手銀行推出信用卡，反而與另一虛擬銀行MOX主要投資者渣打合作。

AlipayHK表示，AlipayHK現時可於香港、中國內地、澳門及日本使用，透過渣打香港發行的「Q Credit Card」，用戶可進一步拓寬AlipayHK的使用地域，用戶可於全球多達200個國家或地區消費，當中超過7,000萬個Visa商戶使用。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩稱，近年電子錢包與信用卡的合作紛至沓來，形成創新型支付拍檔，更適合現時大眾追求便利的消費體驗，與渣打香港合作，實現電子支付兩大突破－電子錢包和銀行合推信用卡、即批即用、，期望在各個層面上均有創新的發展。

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