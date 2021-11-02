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【大行報告】平安好醫生七連跌累跌四成　大摩、滙證劈目標價60%（第二版）

股市 14:59 2021/11/02

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平安好醫生目標是於數年內將付費用戶增加到5000萬至6000萬。

平安好醫生 （01833） 股價七連跌，見33.05元的逾兩年低。摩根士丹利指，平安好醫生調整經營策略，將業務重心改為面向企業，而且為擴大用戶基礎，售價更低，預期在現有渠道下，平安好醫生短線收入增長會放慢，因此調低平安好醫生評級至「與市場同步」，目標價亦大削56%至43元。

滙證同時將平安好醫生的目標價，由原本的105元劈至40元，幅度超過六成，同時將評級由「買入」降至「持有」。滙證指，集團提出的新業務策略需時體現，短期內難以恢復市場信心，最新的情境預測得出平安好醫生的合理股價區間介乎30元至47.5元。

平安好醫生夥諾輝健康合作，詳見【下一頁】

大摩指，由於獲取個人客戶的成本上升，加上變現率相對低，平安好醫生減少面對個人客戶渠道的投資，這是合理的資源調配，同時平安好醫生將會員服務重新包裝，並以低成本接入平保 （02318） 的龐大客戶群。

大摩預期平醫中線收入增長會加快

平安好醫生目標是於數年內將付費用戶由2020/2021年度的3200萬，增加到5000萬至6000萬。大摩指，看到平安好醫生未來數年銷售上升的潛力，支持銷售均價逐回升，預期中線收入增長會加快。

大摩稱，由於面對個人客戶渠道關注度下降，平安好醫生將稍為縮減醫生團隊規模，同時降低市場推廣開支，令平安好醫生有機會更早達至收支平衡，而早年集團擴展互聯網醫院的計劃亦快將步入收成期，但變現模式仍有待發掘，且短線對盈利貢獻有限。

大摩調低平安好醫生2021年收入預測13%，最新估計平安好醫生今年收入增長10%，醫療服務增長28%，個人客戶醫療保健增長兩成，而基於資本開支減少，預期平安好醫生將提早於2024年達至收支平衡。

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港股 新經濟股 大行報告 目標價 平安好醫生（01833）

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