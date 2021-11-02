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【遊戲商機】SEGA宣布與微軟合作　利用雲端平台開發遊戲項目

科技 11:37 2021/11/02

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為了對應全球市場需趨勢，SEGA 將會以「全球化」、「線上化」、「社群」、「IP 活用」作為主要中長期發展策略，積極開發及創新作品。

日本遊戲開發商SEGA日前宣布，將與微軟合作並利用後者的Azure雲端平台來開發「大型、全球遊戲」，作為公司「Super Game」新項目的一部分。SEGA表示，整個合作項目會是中、長期策略，讓員工能透過全球網路來開發遊戲。

【遊戲商機】三星電視擬建雲端遊戲平台 毋需高級硬件可玩3A級遊戲大作

SEGA表示，隨著近年5G及雲端服務盛行，讓玩家們可以透過網絡連接全世界，而電玩遊戲亦成為次世代的主流娛樂平台。為了對應全球市場需趨勢，SEGA 將會以「全球化」、「線上化」、「社群」、「IP 活用」作為主要中長期發展策略，積極開發及創新作品。

目前SEGA正在開發的Super Game，將會建構各種服務的網絡基礎設施與社群工具供玩家使用，因此公司選擇與微軟雲端平台Azure合作，透過運用Azure的技術，讓SEGA 能透過全球網路來開發遊戲。

【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂 推AR手遊Pikmin Bloom

【魷魚遊戲】官方下月推「魷魚遊戲」線上錦標賽 虛擬貨幣「SQUID」作入場費

記者：廖淑瑩

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