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【渣打2888】渣打上季稅前溢利飈1.3倍勝預期　績後股價軟、倫敦挫逾6%（第二版）

股市 17:19 2021/11/02

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渣打公布第三季業績

渣打集團 （02888） 公布第三季業績，第三季法定稅前溢利為10億美元，按年增129%，勝市場預期，而除稅前基本溢利則上升44%至11億美元。期內，渣打收入上升7%至38億美元，按固定滙率基準計算則上升5%。渣打績後股價偏軟，並以全日最低位51.55元收市；倫敦股價續跌，較港收市價再低2.7%。

想知唔同券商點估渣打業績？詳見【下一頁

第三季為信貸減值為1.07億美元，按年減少2.46億美元；按季則上升1.74億美元。以業務計，企業、商業及機構銀行業務的信貸減值為2400萬美元，今年第三季度並無新的重大風險承擔，管理層額外撥加由1.7億美元微降至1.66億美元；個人、私人及中小企業銀行業務的信貸減值為7400萬美元，管理層額外撥加並無變動，維持於1.4億美元的穩定水平。

期內普通股權一級資本比率達14.6%，高於13%至14%目標範圍，而6月底時為14.1%。

料明年收入可重拾增長

渣打預期，今年全年收入按固定滙率基準計算，將與去年相若，而今年第四季度將繼續降低。集團形容，今年全年基本業務勢頭強勁，料明年全年收入可望重返增長率5%至7%的指引水平；如計及貨幣滙兌及與表現掛勾之酬金的影響，今年經營支出將繼續維持於或低於104 億元。如無意外，集團預期今年第四季度信貸減值將於繼續維持在低水平。另外，如不包括軟件補貼，今年的全年普通股權一級資本比率將大約維持在13%至14%目標範圍的最高水平。

綜合券商預測，渣打第三季法定稅前溢利中位數9.65億美元，按年急彈1.2倍，而經調整基本稅前溢利則升45%至10.83億美元，預期不會分派季度股息。

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港股 業績公布 傳統經濟股 銀行 渣打集團（02888）

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