【安心出行】田北辰指B類食肆月中必須用「安心出行」　何栢良料18類表列處所均需強制使用

▲ 何栢良表示，政府為滿足內地通關要求，相信會再擴大強制使用「安心出行」

政府希望與內地通關，因此擴大「安心出行」使用範圍，目前已強制於政府相關場所使用。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，政府為滿足內地通關要求，相信會再擴大強制使用「安心出行」，包括現有18類表列處所、人多出入場所，惟他認為現時公共街市安排都未完善，馬上擴展或令市民反響會很大，估計逐步落實需時數個月。

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田北辰：「安心出行」紀錄存放在用戶手機

港區人大代表田北辰稱，政府最快本月中公布規定進入B類食肆堂食的食客，必須使用「安心出行」，不可以再填紙仔，因內地其中一個關注點是入境內地的人必須記錄過去14天曾到訪的地點，並要將紀錄提交內地相關部門，以便將在潛伏期內到過高危地方的人送往檢疫。

田北辰稱，政府明白議題的爭議性，「安心出行」因而不設自動追蹤功能，紀錄存放在用戶手機，不會上傳至政府部門，相信市民已廣泛接受。

何栢良：要與內地通關 香港並無選擇

不過，何栢良認為，「安心出行」作為香港的健康碼 ，或需做接觸追蹤的主要工具，如香港希望與內地通關，內地提出有關要求，基本上香港並無選擇，不過，現時問題似乎出於未準備好，在行政和執行上未到位或配合不到，涉及長者及弱勢社群，包括未有手機或未熟習使用手機軟件等。

何栢良又指，對內地而言，入境人士已接種第三針疫苗的放心程度，會較擴大使用「安心出行」更高，呼籲政府在開展第三針疫苗接種時，應容許有計劃前往內地人士接種。

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