  • 27°C
香港時間 : 20211102日 (二) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出行】田北辰指B類食肆月中必須用「安心出行」　何栢良料18類表列處所均需強制使用

Hot Talk 11:20 2021/11/02

分享：

何栢良表示，政府為滿足內地通關要求，相信會再擴大強制使用「安心出行」

政府希望與內地通關，因此擴大「安心出行」使用範圍，目前已強制於政府相關場所使用。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，政府為滿足內地通關要求，相信會再擴大強制使用「安心出行」，包括現有18類表列處所、人多出入場所，惟他認為現時公共街市安排都未完善，馬上擴展或令市民反響會很大，估計逐步落實需時數個月。

日本最快本月放寬特定群體入境安排【下一頁】

田北辰：「安心出行」紀錄存放在用戶手機

港區人大代表田北辰稱，政府最快本月中公布規定進入B類食肆堂食的食客，必須使用「安心出行」，不可以再填紙仔，因內地其中一個關注點是入境內地的人必須記錄過去14天曾到訪的地點，並要將紀錄提交內地相關部門，以便將在潛伏期內到過高危地方的人送往檢疫。

田北辰稱，政府明白議題的爭議性，「安心出行」因而不設自動追蹤功能，紀錄存放在用戶手機，不會上傳至政府部門，相信市民已廣泛接受。

何栢良：要與內地通關　香港並無選擇

不過，何栢良認為，「安心出行」作為香港的健康碼 ，或需做接觸追蹤的主要工具，如香港希望與內地通關，內地提出有關要求，基本上香港並無選擇，不過，現時問題似乎出於未準備好，在行政和執行上未到位或配合不到，涉及長者及弱勢社群，包括未有手機或未熟習使用手機軟件等。

何栢良又指，對內地而言，入境人士已接種第三針疫苗的放心程度，會較擴大使用「安心出行」更高，呼籲政府在開展第三針疫苗接種時，應容許有計劃前往內地人士接種。

相關文章：【開放邊境】澳洲今放寬入境限制　新加坡旅客本月尾入境免隔離

相關文章：【第三針】聶德權冀本周內公布第三針接種安排　目標群組包括醫護、60歲以上人士

疫情 疫苗 健康碼 安心出行 何栢良 田北辰

上一篇文章

恒指重上25300點之上　能否再上睇實呢個位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署
【HSBC滙豐股息】滙豐：2021年度不會派季息　明年2月再決定、預測股息率多少？
【HSBC滙豐股息】滙豐：2021年度不會派季息　明年2月再決定、預測股息率多少？
【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）
【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）
保利協鑫3800停牌七個月今復牌大漲逾八成　今非昔比目標價睇幾錢？
保利協鑫3800停牌七個月今復牌大漲逾八成　今非昔比目標價睇幾錢？